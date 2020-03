Andrea Denver, il pensiero va ad Adriana Volpe: “E’ bellissima. Spero che stia bene”

Ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip qualche giorno fa, ma la sua presenza resta nel cuore degli inquilini del Grande Fratello Vip che ricordano Adriana Volpe con tutto l’affetto maturato nel corso di più di 70 giorni di convivenza ‘televisiva’.

A rivolgere un pensiero alla showgirl rientrata in famiglia per essere vicina al marito Roberto Parli e alla figlia Giselle in un momento di profondo dolore famigliare, è stato Andrea Denver che, guardando una sua foto con Patrick Ray Pugliese, non ha esitato ad esternare la sua preoccupazione per l’amica. "Guarda che bella, Adriana è bellissima… Spero che stia bene", ha detto il modello che con lei ha stretto una bella amicizia fonte, in passato, di qualche gelosia da parte del marito.

"Sì, Adriana è bellissima, ma io non riesco a guardarla per me è come una sorella, sono troppo amico del marito", ha aggiunto Patrick spiegando di conoscere Roberto Parli da quando i due avevano vent'anni.

Adriana Volpe ha dovuto lasciare il GF Vip: il messaggio per gli ex compagni

E anche Adriana Volpe ha avuto un pensiero per i compagni di avventura lasciati a poche settimane dalla fine del programma: un video con i momenti più belli trascorsi insieme nella Casa ha completato il suo grazie per l’esperienza tanto intensa, terminata quando le condizioni di salute del suocero, contagiato dal coronavirus, sono peggiorate fino alla scomparsa avvenuta all’indomani del suo ritorno in famiglia.

Visualizza questo post su Instagram "Adriana è una bellissima donna..." #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 24 Mar 2020 alle ore 3:56 PDT