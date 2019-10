Andrea Preti e Asia Argento, voci di love story: l'attore rompe il silenzio

Da qualche giorno il mondo del gossip sta scrutando con la lente d'ingrandimento una nuova presunta coppia, quella formata da Andrea Preti e Asia Argento, ultimamente avvistati spesso insieme a Roma. Allenamenti in palestra, qualche pranzetto al locale bio di lui, cene, quanto basta insomma per far gridare a un nuovo amore.

A gridare, invece, la parola alt è proprio l'ex naufrago - ed ex di Claudia Gerini - che nelle sue ig stories ha smentito tutto: "Qualche giornale becero scambia una vera amicizia con un presunto amore. Cosa non si fa pur di vendere una copia in più. Trash". Firmato "A single man".

Preti, dunque, continua a proclamarsi single e alla ricerca del vero amore, motivo per cui - a detta sua - si sta mantenendo casto. Insomma, nemmeno Asia Argento è riuscita col suo fascino a farlo cadere in tentazione... O almeno così dice.