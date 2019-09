Andrea Preti, casto per ritrovare l'amore: "Sto scoprendo un me diverso, voglio una famiglia"

(Nel video sopra Andrea Preti a Mattino Cinque)

Sempre più persone scelgono la castità per riscoprirsi e prepararsi ad accogliere l'amore vero. Aspettare il partner giusto non è più démodé, anzi, in una società dove la crisi dei valori impazza sono in tanti a fara 'un passo indietro' convinti che il sesso è qualcosa da non sprecare.

A fare questa scelta anche Andrea Preti. L'attore, single da dopo la fine della relazione con Claudia Gerini, ne ha parlato a Mattino Cinque: "E' una scelta costruttiva, sto scoprendo un me diverso. Sto scoprendo cosa voglio realmente nella mia vita, costruire una famiglia. Oggi mancano i veri valori".

Stanco della superficialità con cui spesso si vivono oggi i rapporti, Preti spera di trovare una donna con cui costruire qualcosa di importante. "Sei speciale" ha commentato Federica Panicucci, che non ha nascosto di essere sorpresa: "E' strano pensare che un bel ragazzo come te sia stato solo tutta l'estate". "Vuoi sapere come ho trascorso l'estate? - ha risposto l'attore -. Occupandomi di mia nonna che ha 85 anni e vive da sola".