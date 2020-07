Andrea Roncato amarcord, la storia con Elena Sofia Ricci? "Mi ha beccato con un'altra e mi lasciò"

La passione più grande di Andrea Roncato? Le donne (oltre al suo lavoro). L'attore romagnolo ha appeso la patente da playboy al chiodo diversi anni fa, innamoratissimo della moglie Nicole Moscariello - che ha sposato nel 2017 - ma la sua fama da grande amatore lo precede. Da gran signore, però, non fa nomi su storie rimaste top secret e si limita a confermare quanto già svelato dalle sue famose ex, aggiungendo pochi dettagli.

Tra queste Elena Sofia Ricci. "Lei stessa lo dice e quindi posso confermare" dice Roncato al Corriere della Sera, spiegando come finì (anche) quella storia: "Come sempre, venivo mandato a quel paese perché mi beccavano. E sono stato spesso cornuto e non me ne vergogno". Insomma, chi la fa la aspetti.

Indimenticabile Moana Pozzi, che nel suo libro gli diede un bel 7 sotto le lenzuola: "Mi fa onore perché era donna di un'altra categoria: colta intelligente - ammette Roncato - L'ho conosciuta sul set di Pompieri nell'85, prima che si desse al porno". E fu lui a lasciarla: "Ero birichino. Ci mettevo niente a saltare da palo a un altro". Con Carolt Alt sono rimasti amici, su Isabel Russinova, invece, non si pronuncia: "Era fidanzata".

Un passato da Don Giovanni, ma oggi ha occhi solo per sua moglie, a cui deve tanto: "Con lei mi sono fermato e mi ha fatto maturare del tutto, conoscere la bellezza di stare a casa senza dover uscire tutte le sere per ristoranti e discoteche e capire l'importanza della famiglia. Ha due figlie, una è l'attrice Giulia Elettra Gorietti, la aiuto a preparare i provini".