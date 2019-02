Andreas Muller cambia look per Sanremo, ma i fan si dividono

Andreas Muller è nel corpo di ballo - composto da ben 39 ballerini - che quest'anno si esibirà al 69esimo Festival di Sanremo, sulle coreografie di Giuliano Peparini. Un'altra delle tante novità che Claudio Baglioni ha portato nel suo Festival, un appuntamento che Andreas attende da mesi e che, finalmente, è arrivato.

Andreas Muller cambia look per Sanremo

A poche ore dall'apertura del sipario, però, il ballerino ha voluto condividere con i suoi followers un suo cambio di look, necessario, per poter ballare su quel palcoscenico. Andreas si è dovuto togliere la barba (che tanto piaceva alle fan).

"L'attesa é finita: per voi e per me che ho aspettato fino all’ultimo secondo per togliere la barba. Il lavoro é lavoro. Non fate domande", ha scritto il ballerino accanto ad un video in cui mostra ai fan il momento in cui si rade la barba.

Andreas Muller senza barba: i commenti dei fan

Quel cambio di look, però, ha diviso i followers dell'ex ballerino di Amici: "Sembri un bambino senza barba", ha scritto un utente. "Non l'ha fatto davvero, ti prego dimmi che tutto questo non è reale", ha commentato una fan disperata.

Ma c'è anche chi sostiene la scelta di Andreas e sottolinea: "Sei perfetto anche senza barba". "Rimani comunque bellissimo". "Che poi con la barba o senza è sempre bellissimo ovvio quando balla lo è ancora di più e non vedo l'ora di vederlo ballare". E, infatti, barba a parte, la maggior parte dei commenti dei followers sono di sostegno ad Andreas Muller che questa sera dovrà calcare il palco del Teatro Ariston per la prima serata del 69esimo Festival della canzone italiana.