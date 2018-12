Angelo Recchia fa coming out: il ballerino di Amici è gay

Angelo Recchia ha fatto coming out. Il ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi ha dichiarato nelle scorse ore di essere gay su Instagram, rispondendo alle domande di fan.

A chi gli chiedeva se fosse etero, Recchia ha replicato: “No no ho proferito vivere”. Rispondendo poi alle altre domande, il ballerino spiegato: “L’ho vissuta sordina fino alla maggiore età, poi la vita ha parlato da sé. Ho pianto tanto fino a quel momento perché chi mi scriveva ‘Angelo ricc**one faccia da cog**one sul banco di scuola lo sapeva ancor prima di me”. Non mi davano solo il tempo di urlarglielo in faccia”.

Angelo Recchia fa coming out: le domande dei follower

Gli utenti gli hanno anche chiesto quale è stata la reazione in famiglia e se i suoi genitori lo abbiamo “accettato”. Questa la risposta: “‘Accettato’, che brutta parola. Sono genitori e non dittatori. I miei lo hanno sempre saputo. Da quando a Natale chiedevo Barbie cavallerizza o Jane Tarzan. Sono stato fortunato”.

Al momento Recchia è single. “Se sono innamorato? Mi piacerebbe tanto. Sono single da ancora prima che nascessi”.

All’ennesima domanda intima, però, Recchi ha replicato: “Ancora ragazzi?”.