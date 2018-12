Angelo Sanzio aggredito, il Ken Umano del Gf finisce in ospedale

Brutta serata per Angelo Sanzio, il “Ken umano” italiano noto soprattutto per la sua partecipazione al Grande Fratello 2018. Il giovane ha raccontato di essere stato aggredito da un gruppo di ragazzi e di essere finito in ospedale.

“Ero a Civitavecchia con amiche per una serata e dopo cena siamo andati a bere qualcosa in centro. Lì abbiamo incontrato alcuni ragazzi, forse stranieri. Uno di loro ha iniziato dicendo: ‘È quello del Grande Fratello’”, ha spiegato Sanzio al quotidiano romano Il Tempo, rivelando di aver ricevuto “veri e propri attacchi omofobi”. Poi uno dei ragazzi si sarebbe scagliato contro di lui per dargli uno schiaffo.

Angelo Sanzio aggredito, il racconto del "Ken umano" del Gf

“Io per evitarlo ho girato il volto e mi ha preso l’orecchio. Di notte, dopo alcune ore, ho iniziato a perdere sangue dall’orecchio sinistro”, ha spiegato Sanzio, che si è quindi recato in ospedale. “Ho fatto una visita dall’Otorino. La forte fuoriuscita di sangue potrebbe essere stata causata dal forte schiaffo e dalla ferita nel tratto ‘naso-orecchio- gola’, visto che da poco mi sono operato al naso”.