Guai per il Ken umano, conto svuotato mentre era al GF: "Carte affidate allo staff"

Amara sorpresa per Angelo Sanzio. Al ritorno dalla Casa del Grande Fratello, il "Ken italiano" ha trovato il suo conto corrente svuotato. Se, infatti,al momento dell'entrata negli studi blindati il bambolo di Civitavecchia ha dovuto lasciare tutti gli effetti personali alla produzione Endemol Italia (telefonino, documenti, portafogli, denaro e il bancomat), una volta uscito, ha scoperto che nel conto erano rimasti solo 3.90 euro a fronte dei 1400 che possedeva in precedenza. A riportare l'episodio Leggo.it.

Ad accorgersi del fattaccio il diretto interessato, a cui avrebbero negato una transazione durante un acquisto. Quindi, una volta chiamata la banca, si sarebbe sentito dire "Signore, ma lei sul conto ha solo 3,90 auro, cosa vuole da noi?". E le gambe hanno cominciato a tremare. Fino alla brutta scoperta.

"Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello - ha racconta Ken - i concorrenti vengono portati per 4 giorni in hotel e affidati ad una persona che prende tutti gli effetti personali, sigillandoli in una busta gialla. Ho lasciato anche le mie carte di credito, convinto che venissero custodite in cassaforte". Invece? "Due settimane dopo la mia uscita dal GF, ho fatto un acquisto con il bancomat ma sul conto avevo solo 3,90 euro".

Solo le indagini metteranno chiarezza alla situazione. A seguire il caso i carabinieri. "La produzione è dalla mia parte - precisa Angelo - vogliono vederci chiaro".