Angelo Sanzio irriconoscibile sui social: ecco cos'è successo

Nuova operazione per Angelo Sanzio detto il "Ken Umano". Il ragazzo romano - diventato famoso grazie alla partecipazione al Grande Fratello 2018 - si è sottoposto ad alcuni interventi al viso ed ha raccontato tutto via Instagram ai fan.

Angelo si è mostrato in video subito dopo l'operazione: il viso è coperto dai cerotti e si intravedono i tagli dell'operazione. "Ho fatto una cantopessi (lifting dell'occhio, ndr) e blefaroplastica superiore e inferiore, ho rimodellato il mento, la mandibola e il sottomento". Poi ha ringraziato i medici: "Non sento alcun dolore e sono molto contento. La dottoressa è stata di una professionalità pazzesca".

Angelo Sanzio rifatto: tutti gli interventi

Per Sanzio si tratta dell'ennesimo intervento. La sua trasformazione è cominciata sette anni fa, all'età di ventuno anni, quando ha deciso di sottoporsi ad una serie di interventi per assomigliare a Ken, il fidanzato di Barbie. "Ho fatto danza per molti anni e ho deciso di armonizzare tutto ciò che mi disturbava – ha svelato ospite di Domenica Live -, ma ho sempre mantenuto il mio brief naturale". Da allora sono arrivati un trapianto di capelli a Instanbul, Turchia, poi ha modificato labbra, mento, naso e zigomi. "Io lavoro e pago da solo i miei interventi – ha raccontato a Barbara D’Urso -. Adesso mi sento molto più sicuro. Ho dato un valore aggiunto al mio viso. Labbra enormi? Sono bellissime, me le invidia il mondo. Non vado in vacanza, non esco con gli amici o il sabato sera perché lavoro sempre, produco profumi. Ho fatto questi interventi mirati anche per poter lavorare nel mondo dello spettacolo".