Anna Campori è morta: la nonna del Corsaro Nero aveva 100 anni 

Anna Campori è morta: si è spenta a poco più di 100 anni la celebre attrice di teatro e cinema rimasta nel cuore di tanti italiani per aver ricoperto il ruolo della “nonna del Corsaro nero”. Lei, Anna Campori, ha recitato al fianco dei più grandi nomi del panorama artistico italiano e calcato le scene di epoche e contesti diversi. Come dimenticare la superba interpretazione al fianco di Antonio De Curtis, Totò, il principe della risata?

"Mamma è sempre stata una donna piena di energie"

Ad annunciare la morte di Anna Campori alla stampa è stata sua figlia Alessandra, come riporta l’agenzia Ansa: “Mamma è stata sempre una donna piena di energia molto amata e generosa, papà, anche lui attore se ne è andato 18 anni fa, anche mia sorella è morta 7 anni fa".

La nonna del Corsaro Nero

Tra le sue interpretazioni principali, uno in particolare è stata caratterizzante di un periodo, di una storia: quella della tv italiana tra i primi anni ’60 e la seconda metà del decennio. E’ stato qui che Anna Campori, dopo aver lavorato con Totò, De Sica (per citare i maggiori esponenti dell’arte cinematografica italiana) è diventata per tutti la nonna del Corsaro Nero, uno sceneggiato musicale liberamente ispirato alle storie di Salgari.