L'appello di Anna Munafò: "In troppi non credono al Covid, non toccate mio figlio senza mascherina"

"Non voglio essere maleducata , ma sono spaventata per la troppa leggerezza che vedo in giro". Anna Munafò, 33 anni, spiega così le ragioni che questa mattina l'hanno portata a scrivere un post su Instagram in cui chiede maggior attenzione nei confronti del suo bambino in tempi di coronavirus. Diventata mamma il 21 giugno di Michael, l'ex tronista di 'Uomini e Donne' dice di temere i comportamenti superficiali di chi incontra per strada a Milazzo, in provincia di Messina, la sua città di residenza.

L'appello di Anna Munafò

"Vi chiedo una cortesia - scrive Anna via social - visti i suoi pochi giorni di vita, vista la situazione che purtroppo stiamo ancora vivendo, e visto che ci sono tante le persone che non credono al Covid o che comunque se ne fregano perché poco gli importa, vi chiedo per favore di non avvicinarvi troppo alla carrozzina se siete senza mascherina. Il bambino non va toccato". A corredo del post, uno scatto in cui la bella siciliana tiene tra le braccia il suo piccolino, frutto dell'amore per il compagno Beppe Saporita, sposato lo scorso dicembre.

Anna Munafò mamma: l'amore con Beppe Saporita

Da tempo Anna desiderava diventare mamma, e ora protegge il suo bambino da ogni pericolo. L'amore con Giuseppe è arrivato la scorsa estate. Lui e Anna provengono dallo stesso paese, ma stanno insieme da pochi mesi. "Ci conosciamo da quando eravamo piccolini. Abitava anche vicino casa mia, ma non ci siamo mai frequentati o parlati: comitive diverse, e in più io ho vissuto fuori per più di dieci anni", ha raccontato lei. Poi l'anno scorso è scattata la scintilla, in occasione di una cena organizzata da amici.

E pensare che, solo pochi mesi prima, Anna avrebbe dovuto sposare un altro uomo: Matteo Milioti, di professione personal trainer, suo storico fidanzato con cui è tornata dopo la breve relazione con il corteggiatore Emanuele Trimarchi, conosciuto a Uomini e Donne. Le nozze saltarono e a sorpresa solo 7 mesi dopo, a dicembre 2019, ha detto sì al nuovo compagno. E poi, nel pieno dell'estate, è arrivato Michael.