L'ex tronista Anna Munafò ha partorito: benvenuto Micheal

Qualche giorno fa Anna Munafò "bussava" alla sua pancia perché il piccolo Micheal non si decideva a nascere. E oggi il grande giorno è arrivato: è nato in queste ore il primo figlio dell'ex tronista di Uomini e Donne. L'annuncio è arrivato su Instagram, dove la neomamma ha condiviso uno scatto direttamente dal letto d'ospedale insieme al marito Beppe Saporita, sposato lo scorso dicembre.

Anna Munafò mamma

Nella foto, Anna tiene tra le braccia il suo piccolino. Il volto è stanco ma raggiante. Migliaia i like arrivati in pochi minuti in calce al post. Tra i primi ad arrivare, quello di Claudio Leotta, autore del dating show di Canale 5. Poco dopo, anche papà Beppe ha condiviso lo stesso scatto tra le sue Instagram Stories, mettendo a corredo il brano 'Vita ce n'è' di Eros Ramazzotti.

Chi è Beppe Saporita, marito di Anna Munafò

Con Giuseppe l'amore è arrivato la scorsa estate dopo anni di conoscenza. Lui e Anna provengono dallo stesso paese, Milazzo, in provincia di Messina. "Ci conosciamo da quando eravamo piccolini. Abitava anche vicino casa mia, ma non ci siamo mai frequentati o parlati: comitive diverse, e in più io ho vissuto fuori per più di dieci anni", ha raccontato la bella siciliana. Poi l'anno scorso è scattata la scintilla, in occasione di una cena organizzata da amici. Dopo i primi contatti, i due sono partiti da “amici” per la Grecia dove è arrivato il primo bacio. E l'inizio di una vita insieme.

Anna Munafò e le nozze saltate con l'ex

E pensare che, solo pochi mesi prima, Anna avrebbe dovuto sposare un altro uomo. Seconda classificata nel 2005 a Miss Italia, a Uomini e donne scelse il corteggiatore Emanuele Trimarchi, ma la relazione non durò molto, tanto da farla tornare con l’ex fidanzato Matteo Milioti con cui si sarebbe dovuta sposare il 4 maggio del 2019. Le nozze saltarono e a sorpresa solo 7 mesi dopo la data del matrimonio mancato si sono celebrate le nozze col nuovo compagno. E adesso la coppia può abbracciare il piccolo Michael.