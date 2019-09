Anna Safroncik single: "Tutti i miei amori sono andati male"

Segni particolari bellissima. E single. Proprio così, Anna Safroncik non è fidanzata nonostante questa estate le siano stati affibbiati i più disparati flirt, da Matteo Mammì - ex di Diletta Leotta - ad Alberto Urso, vincitore dell'ultima edizione di 'Amici'.

L'attrice ne ha parlato a 'Vieni da me': "Questa estate mi hanno fatto fidanzare con tutti, non ci sono riusciti e sono single. Questa è stata una delle estati più tranquille della mia vita. Non ho nulla da raccontare, anche perché ho lavorato tanto". In amore è sempre rimasta scottata e adesso preferisce pensare a se stessa, poi chissà. "Sono innamorata della vita - ha spiegato a Caterina Balivo - ma per ora che non ho un compagno".

"Questa gioia dal cuore mi è stata portata via spesso - ha concluso l'attrice -. Tutti i miei amori sono andati male. Quando finisce una storia è sempre difficile. Io ho sempre sofferto in amore, sempre. E' sempre stato così". E se l'estate non ha portato novità in campo sentimentale per la bella Anna Safroncik, magari arriverà col freddo una bella sorpresa con cui scaldarsi il cuore.