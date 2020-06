Anna Tatangelo si fa bionda e cancella tutti i post: vita nuova dopo la rottura con Gigi D'Alessio

Se si va sul profilo Instagram di Anna Tatangelo si resta a bocca aperta. Primo per il suo nuovo look, poi perché sono scomparsi tutti i post degli ultimi anni. La cantante sembra aver dato un taglio netto alla sua 'vecchia vita' e con un biondo platino si lancia verso nuovi orizzonti.

"Mann'itt nun tiene a capa apposto" scrive accanto alla nuova foto (per il momento l'unica), che in dialetto napoletano significa 'ma tu non hai la testa a posto'. La cantante sembra avere tanta voglia di scrivere un nuovo capitolo dopo la separazione da Gigi D'Alessio, ufficializzata a marzo, dopo 14 anni d'amore. I due hanno un figlio, Andrea, di 9 anni, che oggi sembra essere l'unico punto fermo per Anna, oltre alla sua famiglia.

Lady Tata riparte dalla chioma bionda e fa il pieno di like. Cuori e bombe tra i commenti dei follower: restare senza fiato è quasi d'obbligo. "Ma la bonaggine?" chiede Syria, a cui si aggiungono Giorgia, Carolina Marcialis, Nicole Mazzoccato e tanti altri vip. Ad apprezzare anche il rapper Livio Cori.