Compleanno social per Anna Tatangelo, quel dettaglio su Gigi D'Alessio non sfugge ai fan

La cantante Anna Tatangelo compie oggi 31 anni: Lady Tata, come è soprannominata nel jet-set, è nata a Sora il 9 gennaio 1987. Nel video pubblicato su Instagram non c'è il suo storico compagno Gigi D'Alessio, allo scoccare della mezzanotte, a farle gli auguri. La rottura tra i due pare definitiva e irreparabile: Gigi D'Alessio aveva già annunciato - sbagliandosi - che avrebbe passato con Anna Tatangelo le vacanze di Natale; pochi giorni dopo, in un collage fotografico a mò di bilancio del 2017 appena trascorso, la Tatangelo non inseriva Gigi D'Alessio tra i momenti migliori.

Tra i due insomma è la fine di una storia d'amore intensa anche se con alti e bassi: e l'espressione malinconica di lei, che sorride mentre riceve le torte di compleanno, ne è la prova più schiacciante. Un compleanno senza l'amore di una vita, il suo Gigi D'Alessio.

