Anna Tatangelo, super party per i 32 anni: Brignano canta al piano con Gigi D'Alessio

E' stata una giornata speciale quella di ieri per Anna Tatangelo. Iniziata con un fascio di rose rosse del compagno Gigi D'Alessio, che le ha augurato così, appena sveglia, buon compleanno, e proseguita tra l'affetto dei tantissimi fan che l'hanno omaggiata sui social con messaggi e foto ricordo, e gli amici che l'hanno coccolata tutto il giorno. E poi quel biglietto del figlio Andrea, per il quale Lady Tata non ha trattenuto le lacrime.

I festeggiamenti per i 32 anni della cantante sono proseguiti fino a tarda notte nella meravigliosa villa dell'Olgiata, alle porte di Roma, in cui vivono lei e D'Alessio. Una gran bella festa - blindatissima - senza lustrini e paillettes, ma con gli amici più cari della coppia, tra cui Enrico Brignano e Flora Canto, molto complice con la padrona di casa, bellissima in total black con pantalone e camicia di seta.

Dopo l'elegante cena via alle danze nel salotto, dove poco dopo Gigi ha fatto divertire gli ospiti - una quarantina circa - al pianoforte. Accanto a lui Brignano, che sulle note de "La società dei magnaccioni" ha improvvisato un inedito duetto con il cantautore napoletano, immortalato rigorosamente dagli smartphone degli invitati e poi finito nelle ig stories di molti di loro.

Nell'immagine sotto Enrico Brignano canta al piano con Gigi D'Alessio