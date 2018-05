Anna Tatangelo si racconta: "Tutta la verità sui miei corteggiatori"

Quello che si sa con certezza è che Gigi D'Alessio ormai è archiviato, almeno come compagno di vita, non certo come padre di suo figlio. Per Anna Tatangelo però è tempo di ricostruire la sua quotidianità, le sue giornate e perché no, anche la sua sfera sentimentale. In tanti hanno visto in alcune nuove amicizie dei nuovi flirt, sempre smentiti dai diretti interessati. Tra gli ultimi ad esempio la "vicinanza" molto chiacchierata di Anna Tatangelo a Stash, il frontman napoletano dei The Kolors. E' stato lui stesso a commentare: "Anna è come una sorella".

"Solo corteggiatori, nessuno si fa avanti"

Ai microfoni della trasmissione "Un giorno da pecora" Anna Tatangelo ha confessato: "I corteggiatori? Non si fa avanti nessuno. Magari fanno dei complimenti, ma poi finisce lì. D'altra parte ora non ho proprio la testa per queste cose". Già perché ora per la ex signora D'Alessio è tempo di dedicarsi ancora di più al piccolo Andrea, il figlio avuto otto anni fa dalla relazione con il cantautore napoletano.