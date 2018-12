Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, vacanza dopo la crisi in attesa del grande passo

Dopo la crisi sentimentale che li ha tenuti distanti, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono ritrovati più innamorati e sereni di prima, come dimostrano le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 5 dicembre.

I cantanti sono stati pizzicati insieme in vacanza a Roccaraso, dove hanno voluto trascorrere qualche giorno sulle piste da sci prima delle festività natalizie e degli impegni lavorativi di entrambi.

Reduci dal terremoto mediatico che ha scosso non poco le loro vite private segnate da notizie e indiscrezioni sulla loro separazione, oggi la coppia vive con molta riservatezza l’armonia ritrovata “senza proclami e in una dimensione molto più famigliare in attesa di affrontare il passo più importante”, scrive il giornalista Gabriele Parpiglia anticipando su Instagram il servizio.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, le voci sulle nozze

Le voci circa la possibilità che la coppia - che ha un figlio, Andrea, di 8 anni - si sposi presto, circolano insistentemente dopo la fine della crisi dello scorso anno.

Al momento, però, nessuna conferma è mai arrivata rispetto alla possibilità che ci sia una data per il gran giorno. Qualche mese fa Gigi D’Alessio si è sbilanciato affermando: “Sì, mi sposerò. Ma non ancora. Quando sarà lo dirò”. E ancora tutto tace…