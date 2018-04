Annalisa Minetti presenta la piccola Elena: “Ecco perché ho conservato il cordone ombelicale di mia figlia”

Una presentazione ufficiale quella che ha visto protagonista la piccola Elena Francesca, la figlia che Annalisa Minetti ha avuto da suo marito Michele da pochissimi giorni. Così Barbara D’Urso, da buona dottoressa Giò, ha seguito il parto e la fase post parto fino all’arrivo della piccola dentro casa.

“Ho conservato il cordone ombelicale di mia figlia"

Annalisa Minetti ha spiegato come sia importante per lei aver conservato l’ombelico della piccola a Lisbona perché un giorno spera che anche lei possa tornare a vedere grazie all’impiego delle cellule staminali. “Mi sto facendo ispirare dall’istinto, ho un marito splendido e un figlio fantastico. Parlate con i bambini perché loro apprendono, quando mia figlia piange apro la fontana invece di attaccarla al seno perché quando lei era nella mia pancia io ero spesso in piscina e le annunciavo già che questo rumore le sarebbe piaciuto”

"Lui è pazzo di lei"

Annalisa Minetti ha raccontato anche il rapporto che la piccola Francesca Elena ha con suo fratello maggiore: “Lui è pazzo di lei, quando torna da scuola lo sento correre per il cortile e appena entra dentro casa inizia a chiamarla”. Insomma un vero momento felice nella vita di Annalisa Minetti diventa mamma una seconda volta da poco tempo.