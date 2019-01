Annalisa Minetti replica agli haters durante il battesimo della figlia: l’intervento di Barbara d’Urso

(A Domencia Live la replica di Annalisa Minetti contro i suoi haters)

“Da anni sono abituata a sentirmi dire di non vivere e di tutta risposta io vivo e vivrò sempre di più”, era stata la prima risposta che Annalisa Minetti aveva indirizzato agli haters che, commentando una foto su Instagram, l’avevano accusata di aver messo al mondo dei figli nonostante fosse ipovedente.

E ieri la cantante è tornata sull’argomento, trattato nel corso di Domenica Live da Barbara d’Urso che si è scagliata in prima persona contro coloro che le hanno riservato parole così forti.

Domenica Live, Annalisa Minetti replica agli haters al battesimo della figlia

Annalisa Minetti si è collegata in diretta con la trasmissione di Barbara d’Urso poco dopo la cerimonia di battesimo della figlia Eléna.

Dall’abbazia di Farfa (Rieti), la cantante e atleta paralimpica ha detto alla sua amica Barbara d’Urso: “Mi hai talmente difeso bene tu che ho altro poco da dire. Nel senso che gli stiamo dando anche fin troppa importanza. E’ una fetta del mondo che secondo me va perdonata e va in loro alimentato l’amore. Non sanno ancora amare, si distraggono troppo spesso. Il cuore va allenato e loro non lo fanno”.

E’ stato allora che la piccola, sua secondogenita nata dall’amore per il fisioterapista Michele Panzarin, si è fatta sentire ai microfoni di Domenica Live.

“Eléna istintivamente mentre parlava di questi haters ha fatto un pernacchio!”, è stato il commento divertito della conduttrice che ha invitato Annalisa ad essere presto di nuovo ospite della sua trasmissione.