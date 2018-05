Annalisa Minetti torna sul palco dopo la nascita della piccola Elèna Francesca. E lo fa con un singolo che parla della forza indomabile e poderosa dell'amore, in tutte le sue forme. Si chiama "Dove il cuore batte" l'ultimo brano della cantante e atleta paralimpica, che dà il via all'omonimo tour. La tappa di apertura è alla Festa di San Giorgio, a Roma (Acilia), domenica 3 giugno.

Un nuovo inizio per Annalisa, che lo scorso 29 marzo ha dato alla luce la seconda figlia, frutto dell'amore per il ricercatore universitario Michele Panzarino (il primogenito Fabio, 9 anni, è nato dal precedente matrimonio) e arrivata dopo il dolore di un aborto spontaneo. "Quando ho scritto questo pezzo (in radio da lunedì 28 maggio, ndr) - ha raccontato l'artista romana - è stato per fermare un momento in cui sono riuscita a mettere a fuoco tutto il bello ed il brutto che ho vissuto fino ad oggi, ho pensato di parlare a qualcuno che sta per iniziare la sua vita e non sa cosa aspettarsi".

Il debutto nella Capitale non è casuale. "L’inizio del tour dedicato al Decimo Municipio di Roma è molto significativo per me, perché tra il litorale e le zone tra Acilia e Casalpalocco ho vissuto buona parte della mia vita", spiega Annalisa. Qui, in occasione della manifestazione dedicata a San Giorgio, la cantante non si limiterà a cantare, ma racconterà anche il suo progetto di musica e sport: "Tornare in questi luoghi oggi a presentare musica e sport come alternative concrete al disagio è un grande fattore di crescita e di speranza. La festa prevede, tra le altre cose, un pomeriggio all’insegna dello sport inclusivo e, alla fine, il concerto di chiusura". Durante la giornata, infatti, sarà portato in scena il nuovo sport Skymano, con cui si offre la possibilità a tutti, giovani e anziani, diversamente abili e normodotati, di giocare insieme in uno sport unico, tra l’altro, riconosciuto da Coni, Cip e Acsi.

Il primo appuntamento della settimana, però, sarà la conferenza stampa che si terrà giovedì 31 maggio all’interno del Presidio Sanitario Marilab di Ostia, in Viale Alfredo Zambrini 14, dove, insieme ad Annalisa, verranno raccontati tutti i dettagli di questa giornata di gesta.