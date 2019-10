Che fine ha fatto 'Annuccia'? La nuova vita di Eleonora Cadeddu dopo 'Un Medico in Famiglia'

E' cresciuta insieme ai telespettatori Eleonora Cadeddu, 24 anni, che ne aveva appena 3 quando ha esordito in tv in 'Un Medico in Famiglia'. Ed oggi che l'amatissima serie televisiva di Rai Uno è ferma da tre anni, la giovane donna insegna teatro ai ragazzi. A raccontarlo è proprio lei durante l'ultima puntata di 'Vieni da Me', talk di Rai Uno condotto da Caterina Balivo.

Annuccia oggi insegna teatro ai bambini

Eleonora oggi è una bella ragazza dai lughi capelli biondo cenere. Della bimba seduta sul seggiolone di casa Martini è rimasto però il sorriso radioso. "Sono cresciuta - racconta oggi - Ho studiato recitazione. Sono diplomata. Non si finisce mai di imparare. Insegno teatro ai bambini nelle scuole. Studio lingue all'università. Parlo già due lingue".

Annuccia oggi: "I miei ricordi del set di 'Un Medico in Famiglia'"

Nel cuore porta ancora i ricordi di quell'esperienza ventennale. "Per me era andare da nonno a giocare con i miei giochi in prestito - dice - Lino Banfi era mio nonno, sapevo che non era un parente di sangue, ma uno zio acquisito. Ma lui, con me, aveva un rapporto con i suoi veri nipoti". "Mi fa tanta tenerezza. A volte mi distacco come se non fossi io. Mi ricordo dei momenti belli. Quando abbiamo girato la mia Comunione, era una puntata tutta dedicata a me". E con alcuni degli attori conosciuti sul set mantiene ancora i rapporti: "Margot Sikabonyi è mia sorella dell'anima", dice.

Interrogata sul modo in cui la recitazione è arrivata nella sua vita già in tenerissima età, Eleonora rivela che c'è lo 'zampino' della mamma. "Mia mamma faceva un lavoretto part time. Le dicono: "In questo lavoretto, potresti portare Miki a fare un provino?!. Quando mi guardan mi dicono" Questa bambina e come la cerchiamo. Io sono entrata con mio fratello. Non studiavo la parte, io volevo tutte le battute di tutti. Quando io giocavo, magari, si inventavo degli escamotage".