Antonella Clerici: "Tante cure per avere un figlio, punture in pancia prima di andare in onda"

Emozione in diretta ieri a 'Domenica In', quando Antonella Clerici ha raccontato le difficoltà vissute prima di diventare mamma. La conduttrice di 'Portobello', che ha avuto Maelle all'età di 47 anni, si è confessata ai microfoni di Mara Venier.

Maelle è nata nel febbraio del 2009 dall'amore per l'ex compagno, il ballerino cubano Eddy Martens. Prima di lei, Antonella ha subito il dolore di un aborto spontaneo. “Sì ho voluto fortemente diventare mamma, facevo cure pazzesche - ha confessato - Sono testona, mi facevo le punture sulla pancia prima di andare in onda. Prima di Maelle avevo perso un bambino, ma sono tenace e positiva e sapevo che sarebbe successo”.

Oggi Antonellina è una mamma orgogliosa. "Maelle è una bambinona socievole, allegra, ma educata in modo semplice", afferma. Ed anche i rapporti con il padre sono buoni: "Ha una fidanzata che mi piace molto. Vivono a Bruxelles e lei vuole bene alla mia bambina, sono contenta quando va a trovarlo specie se c’è Carmen. E’ brava a scuola, pigra come la mamma e mangiona: ha mangiato un pandoro da sola in un pomeriggio”.

Ed è proprio l'amore per la sua bambina che negli ultimi tempi l'ha spinta a mettere un po' da parte il lavoro, per dedicarsi maggiormente alla famiglia. “Ho incontrato il mio principe azzurro (Vittorio Garrone, l'imprenditore a cui è legata da due anni e mezzo, ndr) e ho capito che era giunto il momento di dare una svolta alla mia vita. Poi quello che è successo a Fabrizio Frizzi (il conduttore è scomparso a marzo, a 60 anni, a seguito di una malattia, ndr) mi ha fatto capire che la vita corre veloce. Ha toccato tutti noi che lavoriamo qui, pensiamo di essere immuni e invece abbiamo scoperto le fragilità della vita. Dovevo dedicare tempo alla mia famiglia e trasferirmi in campagna”.