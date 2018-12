Antonella Clerici chiude il 2018 con un commovente post: "Amici persi e tanti addii"

Quest'anno va di moda pubblicare la 'Best Nine' su Instagram, ossia un collage delle 9 foto che meglio riassumono l'anno che sta per volgere al termine. Tanti i vip che, in questi giorni, si stanno divertendo a pubblicarlo, inserendo in quel post di fine 2018 i momenti più emozionanti, più intensi, più veri dell'anno.

Anche Antonella Clerici è tra questi, ma il suo 'Best Nine' è molto più toccante di altri. La conduttrice di Portobello ha voluto raccogliere in un post i momenti più significativi del suo 2018, non tutti felici, purtroppo, ma tutti assolutamente rilevanti.

"Ciao #2018, amici persi, amici trovati, amori grandi, cambiamenti e tanti addii", ha scritto accanto a quel commovente post la conduttrice.

Il 'Best Nine 2018' di Antonella Clerici

Nel suo 'Best nine' non poteva mancare un abbraccio a Fabrizio Frizzi, grande amico e collega scomparso proprio agli inizi del 2018. Carlotta Mantovan, moglie del conduttore della Rai, con la quale l'amicizia, nel corso di quest'anno, è diventata ancora più forte, vera, profonda.

Nel 'Best nine' di Antonella c'è il suo grande amore Vittorio Garrone, che le ha fatto ritrovare il sorriso, la figlia Maelle, la cosa più importante della sua vita, il cane Oliver, anche lui scomparso nel 2018. E poi la squadra de 'La prova del cuoco' che la Clerici ha lasciato proprio durante quest'anno, pur portandola sempre nel suo cuore.

Un best nine che fa scendere qualche lacrima, ma che regala anche dei sorrisi sinceri. Brava Antonella, un 'Best Nine' migliore di questo, non potevi comporlo!