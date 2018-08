Antonella Clerici “zia” della piccola Stella: le foto della vacanza con Carlotta Mantovan

Il pubblico televisivo che ha sempre seguito con affetto Antonella Clerici e Fabrizi Frizzi sa bene che tipo di legame ha unito due dei volti più popolari del piccolo schermo.

Un rapporto solido il loro, non solo dal punto di professionale, ma anche privato, considerata l’amicizia fraterna che, con la scomparsa del conduttore, ha alimentato nella collega un sentimento autentico, ora tenuto vivo grazie a Carlotta Mantovan e alla piccola Stella.

Lo dimostrano le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna, dove una serena Antonella Clerici in vacanza in Liguria ha trascorso giornate rilassanti insieme alla signora Frizzi e alla figlia del conduttore.

Zia premurosa con la piccola e confidente piena di attenzioni per Carlotta Mantovan, proprio con la giornalista moglie di Frzzi la conduttrice dovrebbe affrontare la nuova esperienza del programma ‘Portobello’ dopo l'addio a ‘La prova del cuoco’.

Antonella Clerici "frena" sul matrimonio con Vittorio Garrone

Con loro a Portofino c'era anche Vittorio Garrone, compagno della Clerici, con cui l'amore va a gonfie vele. "Perché mi riempie la vita? Forse perché è semplicemente... uomo! Vero, leale, che partecipa alla tua vita. Un uomo come non ce ne sono più. L'uomo della mia vita, certamente" ha confessato a Diva e Donna la conduttrice che sul matrimonio frena ogni ipotesi: "Alt! Non mi sposo! Non mi interessa, non ne sentiamo il bisogno. Chissà forse a 70 anni, solo per il gusto di fare una bella festa, inventerò qualcosa".