Antonella Clerici dopo la delusione Rai si diverte con Maelle: le vacanze mamma e figlia

Non c'è nessuna ferita che un figlio non possa curare. Lo sa bene Antonella Clerici, che dopo il colpo basso in Rai ritrova il sorriso grazie a Maelle. La conduttrice sta trascorrendo l'estate in famiglia e la figlia sa come tirarla su: tra chiacchierate in piscina e giochi, le due sono affiatatissime.

Maelle, 10 anni, è un vulcano di energia e simpatia. In una foto pubblicata dalla Clerici su Instagram, eccola con una parrucca rossa, un paio di eccentrici occhiali da sole e quel sorriso contagioso che travolge mamma Antonella.

"Colori diversi, stesso cuore" commenta la conduttrice - rimasta senza un programma per la prossima stagione -, ma se il lavoro non va a gonfie vele ci pensa la figlia a farle tornare il buon umore.