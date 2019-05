Antonella Clerici, la foto da 15enne e il commento di Mara Venier

Trowback. Antonella Clerici si è divertita a fare questo giochino su Instagram, postando una vecchia foto in bianco e nero di quando aveva 15 anni. Sguardo intenso e sorriso appena accennato, Antonellina non sapeva ancora nulla della splendida carriera televisiva che l'aspettava, ma aveva già l'espressione di chi sapeva quello che voleva. Una gran bella ragazza che riscuote i complimenti dei follower, ma tra tutti i commenti non passa inosservato quello di Mara Venier. "Bella gnoccolona" le scrive la grande amica e non è l'unica a pensarlo.

Il tuffo nel passato ha fatto affiorare un pizzico di nostalgia e poco dopo la conduttrice pubblica un altro scatto del cuore, insieme a Oliver, il suo amato cane che oggi non c'è più. "Io&Te, mi manchi sempre - commenta - Si potesse tornare indietro". Vallo a dire ai fan della 'sua' Prova del Cuoco...