Antonella Clerici, il post di addio a Oliver sui social: “Sei stato il mio primo figlio”

Un addio sofferto quello di Antonella Clerici che, nella giornata di ieri, ha dovuto salutare per l’ultima volta il suo fedele compagno di avventure Oliver, il cane di quindici anni che da sempre le faceva compagnia. Un dolore che l’ha profondamente colpita e che ha scosso anche la figlia Maelle, che lo considerava quasi come un fratello maggiore.

La conduttrice in più occasioni aveva raccontato di ritenere il suo labrador come il suo primogenito e, in un lungo post pubblicato sulla sua pagina Instagram, ha voluto dedicargli le ultime parole d’addio, accompagnate da una foto che lo ritrae mentre guarda il mare.

“Ciao Oliver, grazie di tutto. Sei stato uno straordinario compagno di vita. Con te ho condiviso tutto. Hai avuto una vita meravigliosa e per me sei stato il mio primo figlio. Oggi ti ho accompagnato nel paradiso dei cani dove potrai correre e nuotare come amavi fare tu. Ti porterò sempre nel mio cuore, non ti dimenticherò mai. Ti voglio ricordare così, mentre guardi il mare che amavi tanto e ti lascio andare come estremo atto di amore per te" recita così il messaggio scritto dalla Clerici.

Nell’agosto scorso, la conduttrice de “La Prova del Cuoco” aveva già parlato delle condizioni di salute precarie del suo labrador, spendendo anche in quella circostanza parole d’affetto per il suo amato cane. In un’intervista rilasciata a “Il Tirreno” nel 2014, di lui aveva detto: “Il rapporto con lui è simbiotico. Lo amo moltissimo, è parte integrante della mia vita, con lui ho un rapporto intenso, gli parlo e lo faccio partecipe d tutto. Oliver capisce se sono triste o allegra, in ansia o tranquilla. Mi conosce meglio di tutti, quando mi allontano per un po' mi manca e non vedo l'ora di tornare a casa per vedermelo arrivare incontro scodinzolando. Mi fa star male l'idea di pensare al giorno in cui morirà”.