Antonella Clerici, il nostalgico messaggio nella sua ultima notte da “romana”

Per Antonella Clerici questa è un’estate molto particolare che conclude un’annata segnata da importanti distacchi sia nella sfera privata che professionale.

Prima la scomparsa del suo amico fraterno Fabrizio Frizzi; poi la decisione di lasciare il timone del suo storico programma ‘La prova del cuoco’ per intraprendere una nuova esperienza con il programma ‘Portobello’; infine, la conseguente e necessaria esigenza di cambiare città e casa: queste sono state le circostanze che hanno segnato in modo determinante la sensibilità di Antonella Clerici, adesso pronta a lasciare Roma per trasferirsi vicino Milano e “godere delle piccole e grandi cose”.

Ma la conduttrice di Legnano non dimentica gli affetti e i ricordi più belli vissuti in quella che è stata la sua città per 28 dei suoi 54 anni. E per condividere questo sentimento di gratitudine con i follower, nella sua ultime notte da “romana”, sul suo account Instagram ha postato un messaggio carico di nostalgia.

“Ho vissuto 28 anni a Roma. Una città che mi ha dato moltissimo. La mia bimba, tanti amici, una splendida carriera. Finita l’estate non tornerò nella mia casa. E nell’ultima notte da “romana” penso ai tanti addii di quest’anno e al futuro che aspetta. Sorrido, grazie Roma per tutto”, ha scritto Antonellina, stretta in un abbraccio virtuale da parte di fan che non mancano mai di farle sentire tutto il loro affetto, dovunque vada.