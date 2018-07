Antonella Clerici ricorda la sua mamma: “Ci lasciavi 23 anni fa. Avevi la mia età”

Nella foto il primo piano di una donna bellissima e sorridente; nella didascalia a corredo dell’immagine, un messaggio che dice tutto: “Proprio oggi mamma, 23 anni fa, ci lasciavi. Avevi la mia età”.

Così Antonella Clerici ha ricordato con un toccante post l’amata mamma Franca, scomparsa il 17 luglio del 1995 a 55 anni, età che la conduttrice compirà il prossimo 6 dicembre.

#ricordi e #semprenelcuore sono stati gli hashtag che hanno completato il ricordo nel giorno dell’anniversario della morte della donna, e tantissimi i commenti dei follower che le stanno dimostrando il loro affetto e vicinanza in un giorno così triste.

Di lei e del loro rapporto così stretto, fatto di confronti e grandi dimostrazioni di affetto, Antonella Clerici aveva parlato nell’Intervista rilasciata a Maurizio Costanzo a gennaio scorso: “E’ morta alla mia età, come la mia nonna… Era bellissima. Ha sempre creduto in me anche osteggiandomi”, raccontò in quell’occasione: “E’ come se fosse sempre con me. Quando è nata mia figlia ho messo la sua foto sul comodino in ospedale”.