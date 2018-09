Antonella Clerici, nuova vita nel paesino piemontese: primo giorno di scuola per Maelle

Antonella Clerici inizia a scrivere un nuovo capitolo della sua vita. Non solo l'addio a "La Prova del Cuoco", ma dopo quasi trent'anni la conduttrice ha lasciato Roma e si è trasferita ad Arquata Scrivia, un piccolo paese in provincia di Alessandria, dove il compagno Vittorio Garrone ha una villa di famiglia. E' con lui che volta pagina e ovviamente con la figlia Maelle, avuta dall'ex compagno Eddy Martens.

E' proprio la bambina, 9 anni, la prima della famiglia ad affrontare una grande sfida lontana da Roma: la nuova scuola. Accanto a lei il primo giorno, emozionata, mamma Antonella che non ha dubbi sul futuro che l'attende: "Primo giorno della nuova scuola - scrive su Instagram accanto una foto di Maelle, zaino in spalla, pronta per iniziare l'avventura - Nuovi inizi, si ricomincia. Si volta pagina con gioia verso nuove avventure, nuovi amici, nuove realtà con il cuore".