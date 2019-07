Chiude il ristorante di Antonella Clerici

‘Casa Clerici’ chiude: il ristorante che Antonella Clerici aveva aperto nel 2015 nel centro commerciale Campania a Marcianise (provincia di Caserta) ha cessato la sua attività dopo quattro anni. Da circa un anno e mezzo il ristorante non era più gestito direttamente dalla conduttrice e sarebbe stato proprio il cambio di gestione a far propendere per la decisione di chiudere definitivamente i battenti.

‘Casa Clerici’, il ristorante di Antonella Clerici aperto nel 2015

Antonella Clerici aveva deciso di aprire il suo primo ristorante dopo anni di esperienza dietro i fornelli de ‘La prova del cuoco’ . “Il locale nasce a mia immagine e somiglianza. Non è come quelli di tanti colleghi che però rimangono dietro le quinte o ci vanno ogni tanto a mangiare. Qui sarà come entrare in casa mia, Casa Clerici appunto, assaggiando i piatti che piacciono a me e che io so cucinare”, disse allora la conduttrice parlando del suo locale, ispirato ai piatti della tradizione da gustare per uno scontrino medio di 15 euro e con un menu che prevedeva, tra le altre cose, anche le immancabili "Tagliatelle di Nonna Pina".

Ora, però, la chiusura, come si legge su TripAdvisor e anche su 361magazine che parla di un cambio gestione poco redditizio che avrebbe costretto all’interruzione dell’attività.

Il futuro professionale di Antonella Clerici

Al momento per Antonella Clerici il futuro professionale è ancora incerto: esclusa dai palinsesti Rai della prossima stagione, la conduttrice che per 18 anni è stata volto de ‘La prova del cuoco’ ha espresso tutta la sua amarezza in merito: "Non mi piace ricevere un bonifico senza fare nulla, io voglio lavorare. La Rai è la priorità per me, ma qualcosa si è rotto", ha ammesso recentemente in una intervista al Corriere della Sera.