Antonella Clerici: "Maelle finirà la 5 senza vedere i compagni, salviamo l'ultimo giorno di scuola"

A risentire maggiormente dell'emergenza sono senza dubbio i più giovani, bambini e ragazzi, per due mesi chiusi in casa - quando per loro la vita è fuori, tra scuola, amici e sport - e ora con tante regole da rispettare e incertezze sul futuro più prossimo. Le scuole riapriranno a settembre, ma con non poche novità e limitazioni, stravolgendo abitudini e quotidianità.

Antonella Clerici lancia un appello per sua figlia Maelle ma allo stesso tempo per tutti i bambini che come lei il prossimo anno cambieranno scuola senza aver avuto la possibilità di salutare come si deve quella che li ha accolti per anni: "La mia Maelle, come mezzo milione di altri bambini, finirà la 5 elementare senza rivedere i suoi compagni di scuola - ha twittato la conduttrice - Da grande si ricorderà del virus che ha sconvolto il mondo e anche un po' la sua vita di bambina. Salviamo l'ultimo giorno di scuola".

Una bella idea, soprattutto alla luce della riapertura totale in questa nuova seconda fase, riaprire anche le porte degli istituti per l'ultimo giorno da trascorrere insieme. Non tutti però sono d'accordo. "Anch'io ho un figlio di otto anni ma non la vedo una cosa sensata. Hanno avuto il modo di stare insieme con le videolezioni e rischiare un mega assembramento solo per un saluto non mi trova d'accordo" risponde un papà, poi una mamma sposta l'attenzione su un tema più importante: "Io rivolgerei un pensiero ai tanti bambini che non hanno potuto frequentare nemmeno online le lezioni per tutti questi mesi. Secondo me una perdita gravissima di cui si parla molto poco. Si tratta dell'istruzione dei nostri piccoli che magari non avevano tutti i mezzi necessari".

Per l'ultimo giorno di scuola saltato si può correre ai ripari con una pizzata a settembre, per l'accessibilità alla didattica online, invece, è fondamentale iniziare a trovare soluzioni da subito.