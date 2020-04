Antonella Clerici e Vittorio Garrone in quarantena: foto di famiglia (allargata)

I sorrisi dei protagonisti dell’ultima foto pubblicata da Antonella Clerici la dicono lunga sull’atmosfera serena che si respira nell’ambiente domestico immerso nel bosco di Arquata Scrivia. Lì, nella casa in provincia di Alessandria dove circa due anni fa si è trasferita con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle, la conduttrice sta trascorrendo queste settimane di quarantena circondata dagli affetti più importanti che includono anche due dei tre figli del fidanzato, Beatrice e Luca, nati da un precedente matrimonio.

“Noi della quarantena, x non dimenticare, con gli oggetti che l'hanno caratterizzata, monopoli e lego, il trono di spade... Vittorio, Beatrice, Luca, Maelle, Argo, Pepper la bassottina al momento della foto era latitante”, si legge nella didascalia del quadretto di famiglia pubblicato su Instagram, luogo virtuale che in questi giorni sta raccogliendo i momenti più belli della solare famiglia allargata. La festa di compleanno per Vittorio Garrone, la tavola imbandita per quello di Beatrice che ha compiuto 25 anni, le torte preparate da Maelle sono i dettagli di una quotidianità straordinaria, isolata sì ma comunque piena dell’affetto di cui i fan sanno farsi portavoce.

Antonella Clerici sui figli di Vittorio Garrone

Vittorio Garrone ha avuto tre figli da un precedente matrimonio: Beatrice, Luca e Agnese. Con loro Antonella Clerici ha un ottimo rapporto, come risulta dalle ultime foto postate sui social ma anche dalle dichiarazioni rilasciate qualche tempo fa a ‘Verissimo’: “Loro vivono a Milano ma avevo timore che non venissero più nella casa di campagna del padre dove ora ci sono io. Invece l’estate scorsa sono venuti spesso e si sono comportati come sempre, consci che quella è anche casa loro. Tutto questo è bellissimo“, confidò allora la conduttrice.