Antonella Elia, spunta la foto del presunto bacio tra il fidanzato e la sua ex

(A 'Mattino 5' Riccardo Signoretti commenta la foto inedita di Pietro Delle Piane e Fiore Argento)

Pietro Delle Piane ha tradito la fidanzata Antonella Elia reclusa nella Casa del Grande Fratello Vip, sì o no? Il dubbio sembrava essere stato definitivamente archiviato a favore della sincerità dell’uomo dopo l’ultimo incontro tra i due a cospetto di telecamere, ma adesso a rilanciare il sospetto è una nuova foto che insinuerebbe la pericolosa vicinanza tra lui e la ex fidanzata Fiore Argento.

Pietro Delle Piane e Fiore Argento si sono baciati? La foto inedita a ‘Mattino 5’

A riaprire la questione su un presunto tradimento di Delle Piane ai danni della concorrente del GF Vip è stato Riccardo Signoretti nella puntata di Mattino 5 di mercoledì 19 febbraio. Il direttore della rivista Nuovo ha mostrato un’altra foto inedita dell’attore e doppiatore in compagnia della ex fidanzata Fiore Argento che, in collegamento con lo studio del programma condotto da Federica Panicucci, ha negato di aver baciato l’uomo durante un incontro solo amichevole. Signoretti, tuttavia, ha evidenziato la particolare distanza tra i due catturata dall’immagine, commentata dalla stessa Argento che però ha ribadito la sua estraneità a ogni implicazione e precisato di non voler avere più nulla a che fare con l’uomo verso cui ora nutre il sospetto di aver voluto lui stesso farsi beccare dai paparazzi.

“Non gli rispondo più, lui mi chiama ma non rispondo più”; ha affermato Fiore: “Io gli volevo bene, è un mio grandissimo amico, provo dell'affetto, e poi non sono una persona fredda, poi una cosa è abbracciarsi, ma io mano nella mano non sto neanche con il mio fidanzato, è tutto un altro universo”.

Quanto alla reazione di Antonella Elia davanti all’ennesimo colpo basso del gossip ai suoi danni, toccherà aspettare la prossima puntata del Grande Fratello Vip che si presume toccherà ancora e ancora l’argomento.