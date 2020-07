Temptation Island, il fidanzato di Antonella Elia: "Asessuata, letti separati se lavora". E lei 'bacia' un single

A Temptation Island Pietro Delle Piane si lascia coccolare dalla ragazze single, tra risate e trattamenti di bellezza improvvisati: "Chi viene a fare un'esterna con me deve sapere può accadere di tutto", scherza. Poi porta a cena fuori la tentatrice Mary, con cui si lascia andare a uno sfogo intenso, in cui svela dettagli della vita di coppia con Antonella Elia.

Temptation Island, Pietro Delle Piane: "Antonella Elia arida"

"Antonella vuole fare la super donna, ma è come se io avessi due figli - dice Pietro - Lei ha un lato infantile e da una parte, forse, è proprio quello che mi piace di lei, ma io in fondo non voglio due figli. Abbiamo undici anni di differenza, lei è più grande ma non dimostra la sua età, né di corpo né di testa. Io vorrei avere una donna accanto a me: non devo essere sempre io a dirti che cosa devi fare".

Poi Pietro aggiunge confessioni sul loro rapporto: "E' molto di testa anche nel nostro intimo, quindi se il giorno dopo dobbiamo partire, prendere un treno o fare qualcosa, diventa asessuata. L'anno scorso, quando andava da Piero Chiambretti (come opinionista dello show 'CR4 - La Repubblica delle Donne', ndr) io dormivo sul divano nei tre giorni prima. Credo che aver un figlio toglie certi egocentrismi, non è una regola fissa ma chi è solo diventa un po' più arido ad una certa età. Nel caso di Antonella, c'è sempre lei e non si mette mai dall'altro lato".

Antonella Elia bacia un ragazzo single

Antonella replica sfogandosi con Bisciglia: "Lui dice di non voler essere sottomesso, ma lo è già: lo palleggio come una pallina da tennis. Mi offende sentirmi dire che sono arida". La showgirl crede che Pietro abbia superato ogni limite: "Se una persona mi delude torno alla mia amata solitudine, sono un po' schifata, ma forse ha detto tutto questo perché è molto arrabbiato avendomi sentito parlare di Fabiano (l'ex di Antonella, a cui è ancora molto legata , ndr). "Bravo, si è vendicato, peccato che lo lascio", la sentenza finale.

E la 'vendetta' di Antonella passa attraverso un bacio a stampo ad un ragazzo single. "Io do baci a stampo per gioco da sempre, sin da bambina". Pietro assiste al siparietto e non si scompone, anzi sorride: "Gliela faccio passare"