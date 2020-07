Antonella Elia, risbuca l'ex Marco Senise: "Mi etichetta come un errore"

A Temptation Island non fa che parlare di Fabiano Petricone, con cui ha avuto una lunga relazione - finita prima che arrivasse Pietro Delle Piane - ma tra gli ex di Antonella Elia c'è anche un volto noto della tv. E' Marco Senise, oggi televenditore dopo 15 anni di 'Forum', che non riesce a spiegarsi perché la showgirl vuole mantenere le distanze da lui.

Aveva tentato un avvicinamento, qualche mese fa, a 'Live - Non è la d'Urso', prendendosi un bel due di picche, così ora le scrive una lettera, pubblicata sul settimanale Di Più, sperando di suscitare qualche reazione. "La nostra è stata una simpatica passione di gioventù che hai etichettato pubblicamente come un errore e mi piacerebbe proprio chiederti il perché" scrive Senise, che invece nei confronti di questo capitolo non ha nessun rimpianto: "E' stato un errore averti conosciuto? Per me no e nemmeno per te... Comunque non ho risentimenti nei tuoi confronti".

Insomma, Marco è pronto a sotterrare l'ascia di guerra (anche se lui non l'ha mai alzata) e ci tiene ad aver lasciato un bel ricordo nella showgirl. "E se un giorno dovesse finire con Pietro, il tuo attuale fidanzato - scrive ancora Senise - anche lui verrà marchiato come un errore?". Bella domanda, chissà se Antonella risponderà mai.