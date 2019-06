Antonella Mosetti: "Se mi corteggiasse uno figo che mi fa svoltare nel lavoro gliela lascio"

Avances nel mondo dello spettacolo? Sì sa, ma spesso non si dice. Ne parla senza peli sulla lingua invece Antonella Mosetti, che ai microfoni dei Lunatici, su Radio 2, confessa: "Se qualcuno ci ha mai provato? Come no! Ma ci provano con tutte, anche con le impiegate in banca! Perché dobbiamo dire delle belle bugie, meglio dire delle brutte verità. Tutte stanno zitte, omettono e conducono i programmi, io invece dico quello che ho vissuto sulla mia pelle. Magari mi piacessero! Sai, se mi facesse la corte uno bello, figo, in grado di farmi svoltare nel lavoro, gliela lascio! Non scendo a compromessi, faccio questo lavoro da 23 anni e faccio l'opinionista, non ho un programma tutto mio, i fatti parlano, non le parole".

Viva la faccia. La showgirl, arrivata al successo grazie a 'Non è la Rai', non usa mezzi termini nemmeno sul caso Pamela Prati: "Inizialmente le ho mandato qualche messaggio, poi dopo ho scoperto tutti i misteri che si celavano dietro a questa cosa. Le due agenti sono famose nel nostro mondo da tantissimi anni e me ne sono sempre tenuta a distanza. Non ho mai avuto niente a che fare. Parlavano anche male dietro alle spalle, ma non me ne frega niente. Mi hanno scritto un miliardo di Mark Caltagirone nella vita, o di Simone Coppi. Ma non potrei mai cadere in un fake. Non mi fido di una persona dopo che ci sono andata a cena, figuriamoci di un fake".

Infine il ricordo commosso di Gianni Boncompagni: "Mi ha lasciato un grande vuoto quando se ne è andato. Ho continuato a vederlo anche dopo 'Non è la Rai', per me è una persona indimenticabile, è il mio padre putativo, l'uomo che forse mi ha reso ciò che sono oggi".