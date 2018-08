Zequila new entry di Uomini e Donne? "Voglio corteggiare Tina"

Single da pochi mesi, Antonio Zequila è pronto per una nuova storia. "Vorrei tornare a provare emozioni forti" ha rivelato a Novella 2000 e ha già in mente quella che potrebbe essere la donna giusta per lui: Tina Cipollari.

"Io e Tina ci conosciamo da più di vent'anni - ha raccontato - Quando andavo spesso come ospite al Maurizio Costanzo Show ero molto mondano e frequentavo parecchi locali notturni a Roma come il Gilda, centro della vita notturna. Lì l'ho incontrata per la prima volta, non era ancora la diva che è oggi. Mi ha colpito da subito: era bellissima e prosperosa, come piace a me. E tra noi è nata una simpatia reciproca che però non è mai sfociata in qualcosa di più. Molti anni dopo me ne sono pentito perché è stata lei a confidarmi che veniva in quel locale proprio per vedere me, perché le piacevo".

'Er Mutanda' è disposto a tutto pur di conquistarla, anche a mettersi in gioco a Uomini e Donne: "Non ho il suo numero di telefono, oggi l'unico modo che avrei per corteggiarla sarebbe farlo a Uomini e Donne. Credo che le basi perché possa nascere qualcosa tra noi ci siano e che siano solide". Peccato, però, che Tina pare abbia trovato un nuovo amore...