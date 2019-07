E' FaceApp mania anche tra i vip: ecco le star invecchiate, da Nek a Mentana (FOTO)

Nek è - prevedibilmente - tra i più fortunati: anche da anziano, mantiene il suo irresistibile fascino. Il cantante Ultimo? Beh, con quella barba incolta e i capelli grigi, ormai resta riconoscibile solamente grazie ai tatuaggi. La mania di FaceApp - applicazione che permette di invecchiare le foto e condividerle sui social - contagia anche i vip. Tanti gli scatti pubblicati in queste ore dai volti dello spettacolo, siano essi habituée del selfie o foto-repellenti. Si va dalla starlette Taylor Mega all'ex premier Matteo Renzi, con un unico imperativo: non prendersi sul serio.

Il più spassoso? Forse Enrico Mentana, che prende a pretesto le sue leggendarie maratone televisive per scherzarci su: "Era troppo lunga", scrive il giornalista in calce ad un'immagine in cui indossa (ancora) gli occhiali d'ordinanza ma sfoggia (ormai) una irrimediabile chioma bianca. Terzetto al gran completo nella foto condivisa dal rapper Fedez, che si immortala insieme alla moglie Chiara Ferragni e al figlio Leone: "Quello sul mio volto non è un sorriso, è l’ernia del disco - scrive - Lui è nostro nipote, indovinate come si chiama?".

Controcorrente, e sibillina, invece Antonella Clerici. "Tutti nel futuro, io preferisco andare indietro. Di doman non v'è certezza", digita la conduttrice in calde ad uno scatto di qualche anno fa. E, come i più attenti sapranno, il suo nome in queste ore è al centro dell'attenzione mediatica per l'esclusione dal palinsesto Rai e la suggestiva ipotesi di un approdo a Mediaset ventilata dai telespettatori. Il fenomeno FaceApp, dunque, sembra per lei l'occasione per un po' di sana autoironia.

E ancora, a giocare con il tempo, Eros Ramazzotti, Kevin Prince Boateng, Nicola Savino e tanti altri. Cliccate sulla gallery di seguito per fare un salto nel futuro.