Renzo Arbore: "Dopo Mariangela non posso più amare". E replica all'invito a cena di Mara Venier

Renzo Arbore e l'amore. Il grande artista - di nuovo in onda su Rai Due a partire dall’8 giugno su Rai 2 con “Striminzitic Show”, dove porta il web in tv, segnala nuovi fenomeni, riscopre perle nascoste nelle sue cento imprese - si racconta nella sua veste sentimentale, dalla storia con Mariangela Melato, che accudì fino alla morte, nel gennaio 2013, alla relazione con la conduttrice Mara Venier.

Arbore e Melato sono stati legati per un decennio negli anni Settanta, per poi lasciarsi e riscoprire il loro affetto solo intorno nel 2007. "Da quando non c’è più Mariangela - dice oggi l'artista - Dopo di lei, non posso più amare. La sua perdita è stato il dolore più grande della mia vita, ma è come se ci fosse ancora: se avessi un’altra, le sarei infedele. Ho avuto la fortuna di incontrarla: era un fenomeno strano, eccezionale, con un’intelligenza e una grazia senza pari. È una fortuna che devo finire di meritarmi".

Arbore ne approfitta per ribattere anche a Mara Venier, sua partner negli Anni 90, che dice di volerlo averla a cena anche per spiegarsi le ragioni per cui si lasciarono. "Ma è una sua invenzione (ride, ndr)! Se mi invita, sarò felicissimo di andarci. Ma non lo sappiamo nemmeno noi, perché ci lasciammo: ci sono cose che succedono senza un motivo".