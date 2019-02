Isola, Jeremias a luci rosse: la "proposta" è troppo spinta, Ariadna scoppia a piangere

(Nel video in alto, l'incomprensione tra Ariadna e Jeremias)

Jeremias Rodriguez, il fratello sfacciato e un po' sopra le righe di Belen, ha cominciato a fare show all'Isola dei Famosi. Dopo i siparietti collezionati al Grande Fratello Vip, dove abbiamo imparato a conoscerlo per la sua schiettezza, stavolta il bell'argentino è caduto in un equivoco "hot" con la collega Ariadna Romero.

Ariadna Romero piange all'Isola dei Famosi

Durante un momento di relax, infatti, Jeremias si è avvicinato ad Ariadna e, tra il serio e il faceto, le ha rivolto una domanda piccante e spiazzante: "Vuoi scop**e?", le ha chiesto. L'altra lì per lì ha sorriso, mostrando visibile imbarazzo. "Parlavo di voglia, non è che stavo dicendo con me o con te", ha quindi precisato Rodriguez. Subito dopo, la ragazza è scoppiata a piangere e lui si è scusato, spiegando di essere stato frainteso, ma la frittata era fatta. "Io so che tu lo hai fatto con tutta l'ingenuità del mondo - ha risposto lei - Sono preoccupata perché tengo ad una persona qui (Mohamed Ghezzal, ndr)". "Ho fatto una battuta sbagliata, siamo culture diverse - ha poi dichiarato Jeremias in confessionale - A volte facciamo fatica. Io a farmi capire e lei a capire me".

Presente in quel momento anche Soleil Sorge, la ragazza con cui il giovane ha cominciato un flirt in questi giorni: "Non mi sono ingelosita, però c'è stato un attimo in cui ho avuto paura perché l'ho visto scherzare su argomenti sessuali".