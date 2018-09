Ariana Grande, la straziante dedica a Mac Miller: "Non riesco davvero ad accettarlo"

Precisamente una settimana fa abbiamo appreso la triste notizia della morte prematura di Mac Miller. Il rapper sarebbe morto per una sospetta overdose. Un duro colpo per i familiari e anche per l’ex fidanzata Ariana Grande che aveva dedicato subito un dolce pensiero a Miller, postando una foto di lui sui social.

A distanza di 7 giorni dalla sua scomparsa, la cantante torna a dedicare un post su Instagram a Mac Miller, questa volta con un video privato e usando parole molto dolci:

“Ti ho adorato dal primo giorno che ti ho incontrato, quando avevo 19 anni, e lo farò sempre. Non posso credere che tu non sia più qui. Non riesco davvero ad accettarlo. Ne abbiamo parlato così tante volte. Sono arrabbiata. Sono triste e non so cosa fare”.

Ariana Grande, che, dopo la morte di Mac Miller, è stata anche duramente accusata sui social di essere la causa del dolore del rapper, ha scelto ancora Instagram per condividere con i followers quello che tiene dentro:

“Eri il mio più caro amico. Lo sei stato per molto tempo, oltre ogni cosa. Mi dispiace di non aver curato o portato via il tuo dolore. Volevo davvero farlo. Eri l’anima più gentile e dolce, con dei demoni che non meritavi. Spero che adesso tu stia bene”.

Tristi e intense parole che Ariana spera possano arrivare fin lassù.