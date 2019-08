Arianna David choc: "Il mio ex ha provato ad investirmi con la macchina"

"Sono finita in un vortice psicologico di terrore, poi è passato alle mani: mi picchiava anche per strada, dove nessuno è mai intervenuto per difendermi. E’ arrivato a sequestrarmi in casa e ha tentato di investirmi". Così Arianna David, 46 anni, ricorda il dramma vissuto anni fa per colpa di una relazione sbagliata. La ex Miss Italia 1993, oggi ha voltato pagina ed è sposata con David Liccioli, conosciuto tre anni fa.

E' un'intervista toccante, quella rilasciata da Arianna, carica di tragici dettagli. La ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha infatti confessato che il suo ex avrebbe provato a provocarle un incidente automobilistico mannomettendo i tergicristalli della macchina durante una giornata di pioggia. Sarebbe stato proprio questo l'episodio che l'avrebbe spinta a dire basta.

Oggi però la bufera è passata. Arianna sorride di nuovo accanto al suo David, sposato nel 2017, appena un anno dopo il loro primo incontro. Un vero e proprio colpo di fulmine, racconta la showgirl, già mamma di Tommaso e Gregorio, avuti dall'ex compagno, l'imprenditore Marco Bocciolini.