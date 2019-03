Arisa porta i cani nel passeggino: "Meglio loro degli uomini" | FOTO

"Meglio i cani degli uomini", ha detto tempo fa Arisa. E così la cantante, innamorata dei suoi pelosetti Titti Verdura e Nino Meringa, li vizia più che può. L'ultimo esempio? Un passeggino gemellare tutto per loro, con cui la cantante li porta a spasso al parco. Ad immortalare l'inedito trio è il settimanale 'Chi', nel numero in edicola questa settimana. Inutile dire che in poco tempo l'esilarante foto ha fatto il giro della rete.

Arisa e i cani sul passeggino

Felpa rossa e look acqua e sapone, Arisa spinge il passeggino sul ciottolato di un parco giochi. Una bella passeggiata nel verde, poi il pranzo al sacco con una ciotolina in plastica. Accanto a lei, intanto, i due animaletti approfittano dell'aria aperta per dare sfogo ai loro istinti. "Giochi proibiti al parco", titola la rivista diretta da Alfonso Signorini.

Un po' di relax per l'irresistibile Rosalba Pippa (questo il vero nome dell'artista di origine lucana), che è reduce dalle fatiche del Festival di Sanremo, dove si è classificata ottava con la canzone 'Mi sento bene' [QUI IL TESTO], ed è in procinto di partire per il tour "Una nuova Rosalba in città".