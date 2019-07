Arisa: "Mi piacerebbe avere un bambino"

Qualche mese fa, a 'Domenica In', Arisa ha fatto sapere di essere "in trattativa con lo stesso uomo da anni", anche se sui social intorno alla sua vita privata tutto tace. Del fidanzato ne parla lei nell'intervista rilasciata a Vanity Fair: "Lo amo tanto, è una persona delicata, d'oro, grazie a Dio".

Se il matrimonio può attendere, non può frenare ancora per molto la sua voglia di maternità: "Mi piacerebbe molto avere un bambino, ma vorrei anche girare il mondo, crescere come donna. Non so se una cosa escluda l'altra. Vorrei essere il supereroe dei miei figli, non mi piace l'idea di lasciarli a qualcun altro. Già lo faccio con i cani, per fortuna li lascio ad altri supereroi".

Mentre si prende ancora un po' di tempo per rifletterci, ha già un modello di riferimento: "Vedo Elisa che è molto a suo agio come artista e mamma, è un grande esempio per me".