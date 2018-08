Arisa in ospedale: la cantante aggiorna i fan sul suo stato di salute

Una disavventura risolta nel migliore dei modi. Spavento per Arisa, 35 anni, che ha trascorso la domenica in pronto soccorso a seguito di un infortunio. La cantante ha raccontato via social di essersi sottoposta ad alcuni esami medici di controllo dopo aver battuto la testa. Tutto è andato per il meglio e le dimissioni sono arrivate già in serata.

A darne notizia la diretta interessata, che su Instagram si è immortalata nei corridoi nel nosocomio in sedia a rotelle. "La notizia dell'ultima ora - ha spiegato - è che ho battuto la testa e sono al pronto soccorso". "Ma qui sono fortissimi", ha poi aggiunto in riferimento al personale sanitario. Accanto a lei il padre, che l'ha supportata nei momenti più tesi, smorzando la preoccupazione con sorrisi e battute. Nessun dettaglio aggiunto sulla natura dell'incidente, che - a giudicare dai toni - deve essere stato lieve. Poco dopo è arrivato il momento della Tac e quindi, una volta ottenuto l'esito sperato, il tempo di tirare un sospiro di sollievo e rassicurare i follower: "E' tutto a posto, sto bene", ha concluso l'artista tornando in macchina col papà.