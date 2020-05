Arisa cambia look: “Indosserò una parrucca, guai a chi fiata”

Non è certo la prima volta che Arisa sorprende i fan con un nuovo look: dal 2008, anno in cui esordì al Festival di Sanremo, a oggi, la cantante ha stravolto più volte i suoi capelli passando da un caschetto liscio a un riccio ribelle, dalla testa rasata alla folta chioma donatale da una parrucca. Ed è a questo espediente che Rosalba Pippa è ricorsa di nuovo in queste ore, mostrando ai follower la sua nuova immagine caratterizzata da lunghi capelli e frangetta sugli occhi: “Da oggi indosserò questa parrucca fino a quando non cresceranno i miei capelli. Guai a chi fiata, nella cultura afroamericana quasi tutte le donne indossano parrucche. Anche Naomi Campbell , quindi posso farlo anch’io”, ha precisato la cantante, molto apprezzata dai fan che le fanno i complimenti per la scelta di rinnovarsi con uno stile che tanto le dona.

Arisa soffre di tricotillomania: ecco perché porta i capelli corti

Eccezioni a parte, il più delle volta Arisa ha sfoggiato capelli molto corti che, lungi dall’essere una scelta prettamente estetica, un anno fa spiegava fossero la conseguenza della tricotillomania, un disturbo ossessivo-compulsivo del comportamento che spinge le persone a strapparsi inconsapevolmente i capelli. "Ecco perché non mi faccio mai crescere i capelli. Quando ce li ho me li stacco" rivelò nelle sue stories su Instagram.