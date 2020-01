Aristide Malnati: "Ho provato veri amori solo per uomini"

(Nel video in alto, la confessione di Aristide Malnati)

Aristide Malnati e l'amore. Ospite della Casa del Grande Fratello Vip, il giornalista racconta la "dicotomia" che si trova a vivere a livello sentimentale. Se da una parte, infatti, Malnati spiega di provare attrazione fisica per le donne, dall'altra trove complicità mentale solamente con gli uomini.

Aristide Malnati: "Amore solo per uomini, ma attrazione per donne"

La confessione arriva durante una chiacchierata con il coinquilino Paolo Ciavarro. "In amore ho vissuto dei grandi inizi, da cui però sono fuggito, almeno in alcuni casi, non so per quale motivo. Ne parlavo oggi in Confessionale. Non sono riuscito ad arrivare ad una spiegazione. Io i veri amori, a livello proprio di intensità sentimentale e intellettuali li ho sempre provati con uomini, mentre attrazioni carnali con donne, perché sessualmente ho pulsioni sessuali verso donna. Ma la grande partecipazione l'ho sempre provata con gli uomini. A livello fisico sono attratto da donne molto più giovani, a livello intellettuali a gente più grandi".

"Questa dicotomia - prosegue - si può annullare quando trovo una donna che può avere componente intellettiva. In passato ho vissuto un sacco di amori non corrisposti. Infatuazioni non corrisposte, insomma".

Chi è Aristide Malnati, amico d'infanzia di Signorini

Malnati, esperto di storia antica ed amico d'infanzia di Alfonso Signorini, non aveva mai parlato apertamente della sua vita privata. Di lui si conosce invece il prestigioso curriculum professionale. Dopo una laurea in Lettere Classiche alla Statale di Milano (dove conobbe Signorini) con una tesi sui papiri di Alceo, poeta lirico greco conterraneo e contemporaneo di Saffo, Malnati ha preso parte a 15 campagne di scavo in Egitto, dove la sua équipe ha scoperto centinaia di papiri scritti in greco.

Dal 1996 ha iniziato la carriera giornalistica collaborando con Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e Libero; per le emittenti Telenova e TV2000 è stato autore di documentari sulla Bibbia. E’ stato accanto ad Alfonso Signorini nell'Alfonso Signorini Show su Radio Monte Carlo, durante il quale gli viene attribuito il nome di ‘Mummy’, il mummiologo, proprio in riferimento ai suoi trascorsi in Egitto.