Asia Argento e Andrea Preti, baci e abbracci per le vie di Roma | FOTO

Asia Argento e Andrea Preti sono stati sorpresi dai fotografi di Chi mentre si salutano, affiatati e sorridenti, con un abbraccio e un bacio che continuano a far pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia. Tuttavia, a frenare le voci che potrebbero insinuare del tenero visto che entrambi sono single dopo le rispettive relazioni (lei con Fabrizio Corona, lui con Claudia Gerini), arrivano indiscrezioni in merito a questioni di affari, come l’apertura di un locale a Roma che i due vorrebbero affittare insieme.

Asia Argento e Andrea Preti soci nella gestione di un locale

"La nostra è vera amicizia e nient’altro" ha assicurato Andrea Preti, 31 anni, ex di Claudia Gerini, beccato a salutare affettuosamente Asia Argento (44) a Roma, davanti a un ristorante appena fallito che i due vorrebbero affittare per aprire un locale. Che possa essere l’occasione per la nascita di un feeling non solo professionale? Al momento non c’è nulla di fondato e lui smentisce. Solo amicizia, dunque. Ma se poi saran rose…